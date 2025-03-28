Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 20

Не менее 20 человек погибли в результате мощного землетрясения в Мьянме. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на больницу второго крупнейшего города страны Мандалай.

Ранее издание сообщало о 13 погибших. Количество пострадавших пока неизвестно.

Стихийное бедствие сегодня настигло Мьянму и соседний Таиланд. По данным китайского сейсмологического управления, магнитуда землетрясения составила 7,9. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 7,7. Повторное землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Мьянме спустя 12 минут.

Разрушены сотни домов. Также сообщалось, что из-за землетрясения обрушился мост через реку Иравади. Кроме того, разрушен старинный Мандалайский храм. Пострадала также местная крепость.