Россияне в среднем тратят 17 тысяч на весеннее обслуживание автомобиля

В среднем расходы россиян на обслуживание автомобиля весной составляют 17 тыс. руб. Самая популярная манипуляция – смена зимней "резины" на летнюю (ее проводят 67% российский автовладельцев, таковы данные исследования "Авито Товаров" и "Авито Рекламы" – аналитики провели опрос среди 10 тыс. россиян.

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Среди других популярных работ – обновление моторного масла и фильтров (делает каждый второй), балансировка колес (35% опрошенных), проверка тормозной жидкости (33%), 22% респондентов проверяют аккумулятор.

Только 5% российских автовладельцев весной не проводят никакого обслуживания своего автомобиля.

"Большинство автовладельцев тратят на весеннее обслуживание от 5 001 до 10 000 рублей (29%). 26% автовладельцев тратят от 10 001 до 25 000 рублей, а 15% — больше этих сумм. Средняя сумма расходов на сезонное обслуживание составила 17 000 рублей", - сообщили авторы исследования.

Чаще всего (28%) автомобилисты обращаются в любые удобные автосервисы, 14% — в официальные дилерские центры, а 10% — к частным мастерам. 24% комбинируют самообслуживание с услугами специалистов.