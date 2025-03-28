Президенты РФ и Турции обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом. Об сообщила канцелярия турецкого лидера, сообщает Кремль.

Лидеры обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения.

"В ходе переговоров президент Эрдоган заявил, что сотрудничество Турции и России имеет ключевое значение для решения региональных проблем, что Турция внимательно следит за процессом, начатым для прекращения продолжающейся войны между Россией и Украиной, и что Турция готова оказать любую поддержку, включая организацию мирных переговоров, для обеспечения справедливого и прочного мира", — говорится в релизе.

Также президенты обсудили безопасность судоходства в Черном море. Эрдоган отметил, .что Турция не хочет превращать Черное море в зону конфликта.

Также Анкара придает большое значение сотрудничеству с Москвой по Сирии.

"Турция и Россия могут работать вместе для устранения усилий, подпитывающих этническую и сектантскую дискриминацию, направленную на разрушение единства Сирии, и для полной отмены санкций против Сирии", — говорится в релизе.

Двадцать четвертого марта в столице Саудовской Аравии прошли переговоры экспертных групп России и США. По итогам встречи стороны договорились разработать механизм запрета ударов по объектам энергетики в России и на Украине сроком на 30 суток начиная с 18 марта.

Также говорили о безопасности судоходства и недопущении использования коммерческих судов в военных целях.