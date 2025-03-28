Объем затрат бюджета Тюменской области на реализацию нацпроектов превысит 36 миллиардов рублей

Общий объем затрат областного бюджета на реализацию национальных проектов превысит в этом году 36 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Кроме того, более шести миллиардов рублей будет выделено из федерального бюджета. В 2025 году в Тюменской области реализуется 11 национальных проектов, в рамках которых нам предстоит воплотить в жизнь 40 региональных проектов.

"По данным на конец февраля, финансирование идет в плановом режиме. Например, по нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" уже выделено более 53% средств. Важнейшая задача на сегодня – своевременно заключить все необходимые контракты с подрядчиками и поставщиками оборудования и материалов. Национальные проекты нацелены в первую очередь на дальнейшее развитие региона и реальное повышение качества жизни земляков", - заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Напомним, национальные проекты России — федеральные государственные программы, направленные на укрепление экономики страны, обеспечение технологического суверенитета и улучшение жизни граждан. С 1 января 2025 года стартовали или продолжается реализация следующих национальных проектов: "Молодежь и дети", "Семья", "Кадры", "Продолжительная и активная жизнь", "Инфраструктура для жизни", "Экологическое благополучие", "Туризм и гостеприимство", "Эффективная и конкурентная экономика", "Международная кооперация и экспорт", "Экономика данных и цифровая трансформация государства", "Эффективная транспортная система", "Новые технологии сбережения здоровья", "Беспилотные авиационные системы", "Новые атомные и энергетические технологии", "Новые материалы и химия", "Промышленное обеспечение транспортной мобильности", "Средства производства и автоматизации", "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности", "Биоэкономика".