28 Марта 2025
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Здравоохранение Вологодская область
Фото: nso.ru

Региональный проект «С заботой о долгожителях Вологодчины» распространят на все поликлиники области

По поручению Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова запущен новый региональный проект в сфере здравоохранения.

«Вводим комплексные выездные обследования жителей старше 75 лет, которые имеют хронические заболевания и не могут прийти в медицинскую организацию по состоянию здоровья. Обеспечиваем индивидуальный подход к каждому долгожителю. Также подключаем к этой работе волонтеров и социальных работников, чтобы помочь в быту и с доставкой лекарственных препаратов. В тестовом режиме реализуем проект в Череповце – помощь получили уже около 50 местных жителей. В дальнейшем распространим эту практику на все муниципалитеты», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В рамках проекта проводятся выезды мультидисциплинарной команды медиков на дом к возрастным пациентам. В медбригаду входят офтальмолоа, невролог и эндокринолог. Доктора проводят комплексный осмотр, делают ортодонтический скрининг, выполняют диагностику с помощью портативного ЭКГ-аппарата. По результатам обследования разрабатывается персонифицированный план лечения.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

В Череповце данная практика реализуется на базе городской больницы.

Получить консультацию по выездному обследованию или предоставлению соцработника, задать интересующие вопросы можно лечащему врачу или по телефонам: 67-47-27, 50-83-18.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Напомним, в минувшем году Президент Владимир Путин поставил задачу повысить показатель ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году.

Региональный проект «С заботой о долгожителях Вологодчины» входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», который стартовал в 2025 году и стал продолжением нацпроекта «Здравоохранение».

Теги: нацпроект, георгий филимонов, медицинская бригада на дому, пациенты, региональный проект с заботой о долгожителях вологодчины


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