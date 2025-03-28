Региональный проект «С заботой о долгожителях Вологодчины» распространят на все поликлиники области

По поручению Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова запущен новый региональный проект в сфере здравоохранения.

«Вводим комплексные выездные обследования жителей старше 75 лет, которые имеют хронические заболевания и не могут прийти в медицинскую организацию по состоянию здоровья. Обеспечиваем индивидуальный подход к каждому долгожителю. Также подключаем к этой работе волонтеров и социальных работников, чтобы помочь в быту и с доставкой лекарственных препаратов. В тестовом режиме реализуем проект в Череповце – помощь получили уже около 50 местных жителей. В дальнейшем распространим эту практику на все муниципалитеты», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В рамках проекта проводятся выезды мультидисциплинарной команды медиков на дом к возрастным пациентам. В медбригаду входят офтальмолоа, невролог и эндокринолог. Доктора проводят комплексный осмотр, делают ортодонтический скрининг, выполняют диагностику с помощью портативного ЭКГ-аппарата. По результатам обследования разрабатывается персонифицированный план лечения.

В Череповце данная практика реализуется на базе городской больницы.

Получить консультацию по выездному обследованию или предоставлению соцработника, задать интересующие вопросы можно лечащему врачу или по телефонам: 67-47-27, 50-83-18.

Напомним, в минувшем году Президент Владимир Путин поставил задачу повысить показатель ожидаемой продолжительности жизни в России до 78 лет к 2030 году.

Региональный проект «С заботой о долгожителях Вологодчины» входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», который стартовал в 2025 году и стал продолжением нацпроекта «Здравоохранение».