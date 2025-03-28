Россиянка, считавшаяся погибшей при крушении батискафа в Египте, жива

Россиянка, которая считалась погибшей при крушении батискафа в Египте, жива. Кристина Валиуллина находится в больнице, сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Хургаде.

Там уточнили, что погиб муж Валиуллиной.

Ранее СМИ сообщали, что супруги-врачи Валлиулины отдыхали в Египте с дочками 10 и 15 лет. Дети находятся в больнице.

Напомним, авария с батискафом "Синдбад" произошла 27 марта в египетской Хургаде. Погибли шесть человек, в том числе двое детей. Семь российских граждан остаются в больницах после ЧП, среди них - пятеро несовершеннолетних.

Предварительно, трагедия произошла из-за ошибки команды: они раньше времени начали погружение — и в люки хлынула вода. По другой версии, "Синдбад" ушел под воду из-за технических неполадок.

По данным очевидцев, перед спуском в воду туристам не проводили инструктаж и не говорили, как действовать в случае ЧП.