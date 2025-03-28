Россияне экстренно покидают Бангкок

Сотни россиян экстренно уезжают из Бангкока за город. Они ищут места, где нет высотных зданий. Как пишет SHOT, в городе может находиться около 5 тысяч туристов и постоянно проживающих из РФ.

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Как Telegram-каналу рассказали очевидцы, выехать из Бангкока сейчас непросто: на дорогах огромные пробки, тайцы также хотят покинуть город. На улицах настоящая давка.

"Мы когда выбегали, там некоторые просто в полотенцах стояли, они мылись, пока была эта вспышка землетрясения", - рассказала одна из туристок.

По ее словам, местные, у которых нет денег, просто сидят на улице, никуда не идут.

Сообщается, что океанариум, зоопарк и парк Нонг-Ну закрыли. Россияне отменяют купленные туры в Таиланд, несмотря на то, что на пляжах страны сейчас всё спокойно.

SHOT отмечает, что в Бангкоке могут рухнуть два моста. Жителей просят не пользоваться мостом Пхумипона и мостом Рамы III, которые расположены в 3-х км от Бангкока.

В Мьянме из-за землетрясения магнитудой 7,7 обрушился мост длиной более 1 км.

Ранее мы писали, что в Бангкоке рухнула строящаяся высотка.

В столице Тайланда произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов, строительные краны ходили ходуном, из бассейнов на крыше вода выливалась на улицы внизу.