АТОР: 2000 российских туристов могут находиться в Бангкоке

В Бангкоке по предварительным данным может находиться до двух тысяч туристов из России. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Около четверти – из числа организованных путешественников. Также в Бангкоке постоянно проживает значительное количество россиян. О пострадавших гражданах РФ пока не сообщалось. Сообщений о разрушении отельных зданий не было.

Как пишет АТОР, в курортных зонах Таиланда все спокойно: на Пхукете, в Паттайе и на островах никаких разрушений или паники нет.

Данные сервиса FlightRadar 24 и электронных табло говорят о нормальной работе аэропортов Таиланда. Все рейсы вылетают и прилетают по расписанию.

В компании отмечают, что правительство Таиланда предупреждает о возможных повторных толчках в течение суток. Премьер-министр страны объявила срочную общенациональную тревогу. Она просит всех быть бдительными.

Как пишет РИА Новости, телеканал CNN сообщает, что по меньшей мере 50 человек получили ранения в результате обрушения здания в Бангкоке, один человек остается под обломками.

Ранее мы сообщали, что в столице Тайланда в результате подземных толчков рухнула строящаяся высотка.

Эпицентр землетрясения находился в Мьянме. В городах Мандалай и Пегу разрушены сотни домов.