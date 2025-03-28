28 Марта 2025
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Экономика Костромская область
Фото: Андрей Вахромеев

Стартовала комплексная подготовка к реализации федерального проекта по строительству обхода Костромы

В Администрации Костромской области прошло первое совещание по актуализации данных в рамках подготовки к реализации проекта.

Напомним, инфраструктурный проект строительства автомобильного обхода Костромы был поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее поручение глава государства дал заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину на личной встрече с губернатором Сергеем Ситниковым в Кремле. Объект обхода Костромы имеет федеральный статус. Проект крайне актуален для всего региона.

Эксперты подсчитали, что по единственному в Костроме мосту через Волгу и областной центр ежедневно проходит около 17 тысяч единиц большегрузного транспорта трех федеральных трасс - Кострома-Киров-Пермь, Кострома-Иваново-Владимир-Нижний Новгород и Кострома-Ярославль-Москва. Серьезные усилия были приложены администрацией Костромской области и лично губернатором Сергеем Ситниковым, чтобы обход Костромы включить в перечень первоочередных объектов федерального подрядчика - Росавтодора.

(2025)|Фото: kremlin.ru

Накануне на еженедельном областном совещании глава Костромской области дал поручения организовать комплексное изучение готовности региона к реализации федерального проекта. План необходимых мероприятий рассматривает рабочая группа, созданная распоряжением губернатора. В состав группы вошли директора департаментов дорожного хозяйства, имущественных и земельных отношений, финансов, строительства, экономического развития, природных ресурсов, главы Костромы и Костромского района, руководители предприятий, представители федерального подрядчика проекта - Росавтодор и др.

Заместитель губернатора Юрий Маков доложил, что структуры правительства РФ документы по строительству обхода Костромы, завизированные Президентом, передали в Министерство транспорта. В Минтрансе уже прошло рабочее совещание по рассмотрению документации. Рассматривается несколько вариантов реализации проекта.

(2025)|Фото: Андрей Вахромеев

В частности, изучается возможность строительства 11-километрового участка. Автотрассу с мостом через Волгу предлагается проложить от Волгореченской дороги до Красносельской. Этот вариант, как считают специалисты, близок к оптимальному, так как позволит ускорить строительство и удешевить проект примерно в 2 раза.

Костромские власти готовы оказать максимальную всестороннюю поддержку федералам в строительстве. Проведена большая подготовительная работа, оформлены документы и обоснование инвестиций, проведены экспертизы, зарезервированы земли по маршруту будущего строительства. Главе Костромского района Елене Шиловой и региональному департаменту земельных и имущественных отношений региона поставлена задача детально проработать все имущественные вопросы.

«Трассировка принята федеральным распоряжением. На сегодняшний день требуется актуализация всех земельных участков. Будут проверены все нормативные документы», - отметила директор департамента имущественных и земельных отношений Марина Иванова.

Костромская область готова обеспечить федеральному подрядчику возможность использовать карьеры с инертными материалами, которые можно использовать при строительстве объекта, что также позволит удешевить стоимость работ.

(2025)|Фото: Андрей Вахромеев

«Сейчас проект находится на этапе включения объекта в пятилетнюю программу перспективного развития транспортной инфраструктуры страны. Минтранс работает над проектом на основании поручения Президента. Наши варианты предложены. Регион готов оказать максимальное содействие», - пояснил заместитель губернатора Юрий Маков.

Теги: обход костромы, сергей ситников, росавтодор, федеральный проект


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