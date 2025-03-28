Директор "Вечерних ведомостей" обратилась к Паслеру с просьбой вмешаться в ситуацию с преследованием Постникова

Директор "Вечерних ведомостей" Гузель Аиткулова обратилась к временно исполняющему обязанности губернатора Свердловской области Денису Паслеру с просьбой помочь в ситуации, которая складывается вокруг главного редактора издания Владислава Постникова. По ее словам, "административная карусель" организована с целью давления на независимого журналиста.

"Уважаемый Денис Владимирович, не хотелось бы, конечно, приветствовать вас в первый рабочий день в Свердловской области таким способом, но кроме как к вам, я не знаю к кому еще обратиться. Нашего главного редактора сегодня в очередной раз пытаются арестовать по абсолютно беспредельным поводам и, я хочу это подчеркнуть, что это посты в социальных сетях пятилетней и четырехлетней давности, которые уже удалены - это важный момент", - сказала в обращении директор издания.

Напомним, что сегодня Постникова снова взяли под стражу, и снова на выходе из спецприемника в Нижнем Тагиле. Сейчас его везут в Екатеринбург для составления очередного протокола по 20.3 КоАП РФ за публикации в Telegram-канале. Адвокат Георгий Краснов отметил, что ни о каких новых постах речь не идет - обвинения предъявляют по тем, которые были опубликованы несколько лет назад.

Ранее суд отправил главреда "Вечерних ведомостей" под арест за "Пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами". Речь идет о посте в Telegram-канале Постникова, опубликованном в 2021 году. 14 марта он вышел из-под ареста, но в этот же день был арестован из-за двух постов, опубликованных в 2020 и 2021 годах в его личном Telegram-канале, в которых была обнаружена демонстрация запрещенной символики.

В пятницу, 28 марта, врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, который до этого занимал должность главы Оренбуржья, официально примет власть на Среднем Урале.