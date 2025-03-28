"Туроператору" из Первоуральска вынесли приговор за хищение почти полумиллиона рублей

Жительнице Первоуральска, похитившей за два года более 425 тыс. рублей под видом туроператора, вынесли приговор. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, что с ноября 2022 года по август 2024 она обманула четырех человек. Установлено, что осужденная вводила обратившихся к ней граждан в заблуждение, уверяя, что работает в туристическом агентстве. Она предлагала приобрести или забронировать туристическую путевку, не составляла договор об оказании услуг и получала от потерпевших деньги. Естественно, никаких путевок не было, а полученные средства "туроператор" тратила по собственному усмотрению.

Свердловчанку признали виновной по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину". Сегодня Первоуральский городской суд назначил ей наказание в виде 2 лет исправительных работ, с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Также суд взыскал с осужденной в пользу потерпевших сумму причиненного материального ущерба.