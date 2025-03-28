Все аэропорты в Таиланде приостановили работу из-за землетрясения

Авиарегулятор Таиланда после мощного землетрясения запретил всем аэропортам страны осуществлять полеты, сообщила газета The Nation.

По данным СМИ, минимум 43 рабочих оказались под завалами после обрушения небоскреба в Бангкоке. На месте развернута спасательная операция. Власти королевства объявили ЧП в столице.

Напомним, в столице Таиланда произошло землетрясение магнитудой 7,7 баллов. Строительные краны ходили ходуном, из бассейнов на крыше вода выливалась на улицы внизу. Жители Бангкока стараются держаться подальше от высоких зданий. В местной больнице пациентов вывели на улицу, пишет Baza.

Эпицентр землетрясения находился в Мьянме. Там разрушены сотни домов, спасатели вытаскивают людей из-под завалов. Толчки также ощущались в Бангладеш, Индии, Лаосе и Китае.