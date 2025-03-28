В Брянской области из-за ВСУ пострадали молоковоз и объект энергетики

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о том, что ВСУ ударили по объектам гражданской инфраструктуры. Более 20 украинских дронов атаковали сельхозпредприятие в Погарском районе.

Пострадавших нет. Полностью уничтожен молоковоз, повреждено здание молочной фермы, пункт охраны.

"Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция предприятия. Также в результате атаки дронов поврежден легковой гражданский автомобиль", - написал Богомаз в своём telegram-канале.

Также он сообщил, что от действий ВСУ пострадал посёлок Заря Севского района. Пострадавших нет.

"Атаке подверглась электротрансформаторная подстанция. Энергоснабжение не нарушено. В результате сброса взрывного устройства произошло возгорание жилого дома", - написал Богомаз.