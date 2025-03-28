Скончался легенда екатеринбургского баскетбола, судья Владимир Сапов

В Екатеринбурге скончался заслуженный работник физической культуры, почетный судья России и легенда екатеринбургского баскетбола Владимир Петрович Сапов. Об этом сообщает баскетбольный клуб УГМК.

Церемония прощания пройдет сегодня - 28 марта в 14.00 по адресу Машиностроителей, 4А, в Храме Рождества Христова.

"Владимир Петрович посвятил всю свою жизнь игре, благодаря ему традиции уральского баскетбола передавались из поколения в поколение. БК УГМК выражает искренние соболезнования семье и близким. Память о нем навсегда останется в наших сердцах", - сказали в клубе.