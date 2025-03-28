28 Марта 2025
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Политика Приволжский ФО В России Оренбургская область
Фото: kremlin.ru

ГП внесла представление Паслеру из-за ненадлежащей подготовки к ЧС

Генеральная прокуратура РФ в феврале внесла представление Денису Паслеру, который на тот момент занимал пост губернатора Оренбургской области, из-за ненадлежащей подготовки ответственных служб к возможным ЧС.

"При проверке готовности сил и средств регионального звена к весеннему паводку прокуратурой вскрыты факты ненадлежащей реализации местным департаментом пожарной безопасности и гражданской защиты организационных и координирующих функций по созданию и пополнению областного резерва материальных ресурсов, обслуживанию системы оповещения населения2, - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Таким образом, последствия масштабного наводнения, произошедшего в прошлом году, для отдельных компетентных органов не стали показательными", - подчеркнули в ведомстве.

26 марта президент РФ Владимир Путин предложил Паслеру возглавить Свердловскую область. Пост временно исполняющего обязанности губернатора Оренбуржья занял Евгений Солнцев.

Напомним, весной 2024 года Оренбургская область столкнулась с масштабным наводнением: были затоплены тысячи домов, эвакуированы тысячи жителей. Особенно сильно пострадал Орск, где 5 апреля прорвало дамбу стоимостью около 1 млрд рублей. Ее построили в 2014 году — она не простояла и 10 лет. Оказалось, что это насыпное сооружение, а не гидротехническое. Судебный эксперт сообщил, что в ходе возведения дамбы в Орске был допущен ряд нарушений, в том числе, при составлении сметы и при составлении актов выполненных работ.

Паслер появился на публике лишь тогда, когда жители Орска начали выражать недоверие местной власти и собрались на народный сход. В итоге они смогли попасть на встречу с губернатором, но тот первым делом в грубой форме потребовал от пришедших не снимать мероприятие и выключить мобильные устройства, сказав: "Телефоны все убрали!".

Теги: паслер, генпрокуратура, чс, оренбургская область


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