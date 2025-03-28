Алексей Орлов назвал главную проблему в дошкольном образовании Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, что главным вызовом в дошкольном образовании в Екатеринбурге является неравномерное распределение дошкольников в районах города. Об этом он заявил на площадке Уральского образовательного форума "Е-Хаб".

Как отметил градоначальник, по этой причине в каких-то районах наблюдается избыток детсадов, а в других, наоборот, садиков на всех не хватает.

"Взять, допустим, такие районы, как Орджоникидзевский, Ленинский, Верх-Исетский – в детских садах есть свободные места. А в Академическом и Чкаловском районах количество детей превышает возможности детсадов. Это связано, конечно же, с тем, что это прогрессивно растущие районы Екатеринбурга, где строится много нового жилья", – отметил Алексей Орлов.

Он также рассказал, что сейчас наблюдается тенденция к уменьшению численности детей в детских садах, что обусловлено снижением рождаемости.

"Если говорить про количество школьников, то оно пока остается стабильным. В начале этого учебного года произошло увеличение численности на четыре тысячи.

Сегодня мы имеем чуть более 200 тысяч школьников в наших учебных заведениях. И до 2030 года снижения этого количества численности не ожидается", – сказал глава города.

Кроме того, численность обучающихся увеличивается за счет миграционных потоков со всей Свердловской области. Исходя из этого, становится актуальным вопрос обучения детей во вторую смену и строительства новых школ.

Тем не менее, Алексей Орлов подчеркнул, что не нужно "бездумно" строить школы в районах, где ожидается снижение численности детей школьного возраста.