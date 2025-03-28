В Москве предотвращён теракт в административном здании

Сотрудники федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в административном здании в Москве. Задержан предполагаемый исполнитель этого преступления.

Речь идёт о преступлении, которое должен был совершить мужчина 1972 г.р., ранее судимый по уголовным статьям "Убийство", "Вымогательство", "Грабёж". По версии следствия, его в феврале завербовали украинские спецслужбы. По указанию куратора злоумышленник изъял из тайника СВУ с часовым механизмом, которое необходимо было заложить в Москве в одном из административных зданий. По плану, после теракта преступник должен был уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

У задержанного изъято готовое к применению СВУ массой 5 кг на основе аммонала с таймером, а также смартфон, используемый для связи с украинскими спецслужбами. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на теракт" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" уголовного кодекса. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием, сообщает центр общественных связей ФСБ.