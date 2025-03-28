В аэропорту Екатеринбурга появилась автоматизированная система паспортного контроля

Модернизация пункта пропуска в екатеринбургском аэропорту Кольцово завершена. Там появилась автоматизированная система паспортного контроля.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, межведомственная комиссия утвердила акт о готовности обновленного пункта пропуска через госграницу в Кольцово. Теперь пропускная способность вырастет с 1,3 тысячи до 2,2 тысяч пассажиров в час.

Кольцово стал первым в России аэропортом, который вел масштабные работы по техническому перевооружению, не прерывая работу пункта пропуска и терминала. Сейчас там установлено новейшее оборудование для таможенной службы, пограничников, органов Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Для граждан РФ установлена автоматизированная система паспортного контроля "Сапсан". Как отмечают на таможне, пункт пропуска в Кольцово стал вторым в России, где применены такие технологии.

"Теперь таможенный контроль при вылете незаметен для большинства пассажиров. Это существенно сэкономит время при прохождении всех уровней контроля", - рассказал начальник Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина Сергей Баландин.

Напомним, уже на этой неделе аэропорт Екатеринбурга перейдет на весенне-летнее расписание.