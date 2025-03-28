28 Марта 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловские власти не нашли подрядчика для строительства нового зала филармонии

В Свердловской области провалился аукцион по поиску подрядчика для строительства нового зала Свердловской филармонии в Екатеринбурге. Сегодня последний день подачи заявок, однако пока еще никто не откликнулся на объявление регионального Управления капитального строительства.

Напомним, что начальная цена закупки составляет 14,7 млрд рублей. Согласно техзаданию, к 2028 году планируется построить корпус в 30 тыс. кв.м. с концертным залом на 1,5 тыс. человек и малым на 250 зрителей. Проект также предусматривает открытую эстраду с амфитеатром. Средства на строительство будут выделены из бюджета Свердловской области.

В 2024 году стало известно, что созданием концепции нового здания филармонии занимается бюро Archinform Тимура Абдуллаева. Там оценили работы на 15,1 млрд рублей. Эта же сумма была указана и в обновленной программе "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области". В документе оговаривалось, что основные затраты лягут на региональный бюджет: 300 млн в 2024 году, 600 млн - в 2025-ом, 700 млн - в 2026 году, 6,8 млрд в 2027-ом и 6,7 млрд - в 2028 году. Вполне вероятно, что для финансирования будет привлекаться федеральный бюджет.

Теги: Свердловская филармония, Екатеринбург, строительство, ауцкцион, зал


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