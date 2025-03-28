Депутаты думы Тюмени утвердили отчёт главы городского УМВД

В Тюмени накануне состоялось XV заседание городской думы. Одним из вопросов повестки дня стал отчёт начальника городского УМВД.

Полковник Дмитрий Ерошов в своём докладе, в частности, отметил, что в 2024 году в Тюмени зарегистрировано чуть более 15 тысяч преступлений. Раскрываемость особо тяжких - убийств и изнасилований составила 100%.

Депутаты задали руководителю УМВД немало вопросов. Отвечая на них, Дмитрий Ерошов отметил, что в городе некомплект полицейских составляет 27%.

Один из депутатских вопросов касался дропперских банковских карт – характерно ли это для Тюмени. Дмитрий Ерошов отметил, что владельцев таких карт привлекают к ответственности.

«Отчёт начальника УМВД вызывал у депутатов вопросы, живое обсуждение. Оперативная обстановка в городе стабильна. Раскрываемость особо тяжких преступлений высокая. Депутатов беспокоили совершённые IT-преступления – их совершено более 7 тысяч. Идёт профилактическая работа со школьниками, студентами, пенсионерами, работниками банков», - сказала председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Она обратила внимание, что серьёзным вопросом остается организация работы участковых.

«Более 89 тысяч заявлений и обращений граждан рассмотрено, раскрыты 1 тысяча 281 преступление. Также отмечу, что хорошо себя зарекомендовала система «Безопасный город». Мы недавно с коллегами посетили УМВД и увидели, как она работает. Система помогает предотвращать преступления», - отметила Светлана Иванова.

Но подчеркнула, что надо продолжать совершенствовать систему безопасности горожан.