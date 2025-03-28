Суд вернул МВД иск о взыскании 1,5 млн рублей с экс-полицейских по делу Голунова

Суд вернул иск МВД России к бывшим сотрудникам полиции, осужденным по делу журналиста Ивана Голунова, о взыскании с них денег из-за нарушений в заявлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Истцу был предоставлено время для устранения недостатков в заявлении до 24 марта включительно. При этом повторно иск в суд не поступал.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин заявлял, что ведомство просило взыскать с экс-полицейских 1,5 миллиона рублей — ту сумму, что журналист отсудил у самого МВД за незаконное преследование.

В 2021 году Мосгорсуд приговорил бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, к реальным срокам. Обвинение запрашивало 16 лет колонии для бывшего замначальника отделения УМВД по ЗАО Игоря Ляховца (получил 12 лет), и по 12 для его подчиненных Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева (получили по 8 лет каждый).

Денис Коновалов единственный из фигурантов признал вину и дал показания, рассказав, что Голунову подкинули наркотики. Ему сторона обвинения просила 7 лет (дали 5).

Экс-полицейских также лишили права занимать государственные должности и лишили званий. Каждый осужденный по решению суда обязан выплатить миллион рублей в пользу Голунова.