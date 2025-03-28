17-й пакет санкций против России готовит Евросоюз

17-й пакет санкций против России начал готовить Евросоюз, пока что он "находится на очень ранней стадии". Об этом сообщили дипломатические источники EUobserver, пишет РБК.

Сейчас ожидаются предложения от Еврокомиссии, которые, вероятно, будут представлены в начале лета.

Один из дипломатов сомневается в этих сроках.

"Мы должны посмотреть, как будут развиваться [мирные] переговоры США, России и Украины", - сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что у Германии нет данных об обсуждении в Европейском союзе смягчения санкций в отношении Москвы путем повторного подключения российских банков к системе международных платежей SWIFT. Так сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства ФРГ. По его словам, штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, а это значит, что система подчиняется законодательству Евросоюза.

20 марта Венгрия вновь выступила против санкций Евросоюза в отношении России. Об этом газете Financial Times рассказал министр по делам ЕС Янош Бока. По его словам, сомнения усилились, так как в Будапеште их считают возможной угрозой урегулированию на Украине.