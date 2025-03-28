Школьники из ямальских сел поедут в Петербург на финал турнира "Умножая таланты"

Девять старшеклассников из отдаленных сел Ямальского района вошли в число финалистов интеллектуального турнира "Умножая таланты". В апреле они и еще 29 ребят из ЯНАО отправятся в Санкт-Петербург на финальный этап состязаний, сообщили Накануне.RU организаторы.

"Умножая таланты" – один из крупнейших в стране проектов по поддержке одаренных школьников. Его реализует компания "Газпром нефть" по программе социальных инвестиций "Родные города".

Нынешний турнир – уже десятый. Его участниками стали свыше 3 тыс. человек из ЯНАО, ХМАО, Омской, Томской, Тюменской, Оренбургской областей, Москвы и Санкт-Петербурга.

В ходе регионального этапа ребята из ямальских сел Новый Порт, Мыс Каменный и Яр-Сале разбирали практические кейсы в направлениях "Нефтехимия" и "Цифровые технологии в нефтегазовой сфере". Школьники предлагали решения задач, с которыми нефтяники сталкиваются в повседневной деятельности. Среди них – увеличение сроков эксплуатации трубопроводов, повышение безопасности при работах на высоте и ряд других. Участников оценивали профильные эксперты, в том числе из "Газпромнефть-Ямала" и "Газпромнефть-Заполярья".

"Кейсы, предложенные в рамках турнира, – это реальные вызовы, которые стоят перед крупными нефтегазодобывающими предприятиями. Решение подобных задач знакомит школьников с технологиями и особенностями действующих производств. Это позволяет старшеклассникам увидеть, насколько сегодня отрасль многогранна и открыта для специалистов разного профиля, один из которых ребята могут выбрать для будущего обучения", – пояснил заместитель генерального директора "Газпромнефть-Ямала" Евгений Захаров.

Глава Ямальского района Андрей Кугаевский считает, что участие в турнире пробуждает у школьников интерес к нефтегазовой отрасли, а также развивает исследовательские способности и умение работать в команде. "Все эти навыки необходимы в наши дни, чтобы построить успешную карьеру и осуществить заветные мечты", – подчеркнул он.

Напомним, призеры турнира могут получить до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие российские вузы: Санкт-Петербургский государственный университет, Высшую школу экономики, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, МИРЭА – Российский технологический университет, Омский государственный технический университет, Тюменский государственный университет и Томский политехнический университет.