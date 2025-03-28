В Тюменской области завершилась стажировка участников программы "Время героев"

В Тюменской области завершилась стажировка участников программы "Время героев", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Представители регионального правительства оценили проекты по развитию автотуризма. Инициативы презентовали участники программы "Время героев". Управленческую задачу - найти точки роста в этой отрасли поставил губернатор Тюменской области Александр Моор.

В результате были представлены два варианта по развитию автотуризма, в том числе создание цифрового туристического оператора



"Это приложение - классная парадигма для того, чтобы выстраивать отношения между государственными и частными структурами. Это отличный гибкий управленческий продукт. Впрочем, хочу отметить, что губернатор будет думать с позиции о том, как это все организовать. И здесь надо докрутить механику, чтобы привлечь потенциальных инвесторов", – прокомментировал заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский.



Второй продукт "Соберись в Сибирь". В центре внимания - семьи. Необходимо разработать 3-4 дневные туры. Для их продвижения привлечь блогеров, установить Qr-коды на заправках, ведущие на сайт о Тюменской области, а также провести ребрендинг.

"Да, Qr-коды мы уже можем сделать, чтобы они приносили пользу. Про ребрендинг согласен, спасибо вам, что вы обращаете на это внимание", - сказал заместитель губернатора Андрей Пантелеев.



Сейчас участникам программы предстоит доработать проекты с учетом предложений. В мае они презентуют их главе области Александру Моору.

Программа "Время героев" реализуется по распоряжению президента России Владимира Путина.