Shot: Дроны ВСУ попытались атаковать НПЗ в Энгельсе

Пострадавших и повреждений гражданских объектов в Саратовской области после атаки БПЛА, предварительно, нет. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

"На территории Саратовской области ликвидированы БПЛА", - написал он в своем Telegram-канале.

Жители Энгельса сообщили о нескольких громких взрывах в небе. Предварительно, дроны ВСУ летели в сторону местного НПЗ, пишет Shot.

По информации Минобороны РФ, средства ПВО ночью сбили над Саратовской областью 19 БПЛА.

20 марта режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня вводили в Саратовской области. Там произошла массовая атака БПЛА на территории Энгельсского района.