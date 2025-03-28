28 Марта 2025
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Экономика В России Ивановская область
Фото: Накануне.RU

Суд отменил национализацию Ивановского завода тяжёлого станкостроения

Росимущество должно вернуть АО "Ивановский завод тяжелого станкостроения" (ИЗТС) его бывшим владельцам, у которых оно было изъято по иску Генпрокуратуры в прошлом году.
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Второй арбитражный апелляционный суд утвердил решение Арбитражного суда Ивановской области о "повороте судебного акта" годичной давности, запустившего процесс национализации АО "Ивановский завод тяжелого станкостроения", об этом говорится в резолютивной части решения суда, опубликованной в карточке дела.

Ивановский завод тяжелого станкостроения считался одним из крупнейших российских станкостроительных предприятий по производству высокотехнологичных и наукоемких станков, находится в списке системообразующих предприятий России.

Генеральная прокуратура России решила через суд вернуть в собственность государства ИЗТС на том основании, что предприятие в 1990-х было приватизировано незаконно, что нанесло ущерб обороноспособности страны. По версии прокуратуры, решение о передаче акций оборонного ИЗТС было принято теми, кто не имел на это права, и без обязательного в таких случаях разрешения Правительства РФ.

В иске Генпрокуратуры говорилось, что акциями незаконно завладели Владимир Бажанов (был одним из начальников цехов завода) и его сын Михаил Бажанов, скупившие 81,8% акций предприятия. Прокуроры заподозрили их в остановке производственной деятельности ИЗТС и выводе активов в 2014–2017 годах в аффилированные организации. И теперь компании, на которые выведены мощности ИЗТС, "станкостроительную деятельность не осуществляют, имущество сдают в аренду в целях обогащения конечных бенефициаров — Бажановых", отметили в ГП.

Но суд счел, что ИЗТС "не являлся и не является оборонным предприятием, не относится к организациям военно-промышленного комплекса", поэтому приватизация могла происходить в общем порядке без согласования с правительством России.

Теги: Ивановсуий завод тяжёлого станкостроения, ИЗТС, национализация


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