28 Марта 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

В Екатеринбурге установлен вероятный виновник ДТП с авто и пешеходами на Технической

В Госавтоинспекции установили предварительные обстоятельства ДТП с участием автомобилей и пешеходов в Екатеринбурге. Стал известен вероятный виновник инцидента.

Авария произошла накануне вечером на улице Техническая. Сообщалось, что два авто столкнулись, из-за чего одно из них отбросило на тротуар, где находились пешеходы. Пострадали несколько человек.

ДТП на улице Техническая в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, установлено, что водитель BMW, мужчина 1994 года рождения, при проезде перекрестка улицы Технической и Теплоходного проезда нарушил требования дорожного знака "Движение прямо". Он совершил разворот, создав помеху движущемуся навстречу автомобилю Chery, и допустил с ним столкновение.

От удара последний отбросило на тротуар с людьми. По данным ГАИ, четыре пешехода и водитель Chery были осмотрены медиками на месте. Водитель от госпитализации отказался, а остальных, включая двоих детей, доставили в больницы для дополнительного обследования и лечения.

ДТП на улице Техническая в Екатеринбурге(2025)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Госавтоинспекция продолжает разбираться в случившемся. После ДТП с пешеходами на Технической Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Теги: пешеходы, водитель, ДТП, Техническая, Екатеринбург


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