Реальные ставки по потребительским кредитам приблизились к 40%

В России средний уровень полной стоимости кредитов (ПСК) к концу марта текущего года приблизился к 40%.

В среднем у топ-15 банков он увеличился на 2,5 п.п. за две недели. При этом верхняя граница ПСК в среднем достигла 50%, а у отдельных финансовых организаций "ушла" к 60–76%.

Как заявил директор кредитного направления в "Сравни" Магомед Гамзаев, минимальные ставки предлагаются заемщикам с высоким кредитным рейтингом, стабильным доходом и отсутствием просрочек, а максимальные применяются к клиентам с повышенным риском дефолта.

ПСК включает в себя все расходы, которые заемщик выплачивает за период кредитования, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Центробанк России видит риски, связанные с возможным появлением у граждан неоправданных ожиданий по быстрому росту их доходов в будущем. В пятой части хозяйств реальные доходы за два года увеличились более чем в 1,5 раза.