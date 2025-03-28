Путин заявил, что Россия "добьет" ВСУ

Военные России на Украине действуют все более эффективно.

Как сообщил глава государства Владимир Путин во время общения с моряками атомного подводного крейсера "Архангельск", они владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.

"Я совсем недавно говорил, что мы их дожмем, но есть основания предполагать, что и добьем", — сказал президент.

По его словам, Россия постепенно движется к достижению заявленных целей военной операции и украинцы должен осознать, что российские силы "набирают обороты, действуют все более эффективно". Путин указал, что Москва поддерживает урегулирование конфликта мирным путем, "только не за наш счет". Отмечается, что российские военные контролируют ЛНР на 99%, а ДНР, Запорожскую и Херсонскую области — более чем на 70%, сообщает "Интерфакс".

Также Путин предложил обсудить введение на Украине временного управления.