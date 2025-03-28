ЦБ РФ опасается ожиданий россиян по быстрому росту доходов в будущем

Центробанк России видит риски, связанные с возможным появлением у граждан неоправданных ожиданий по быстрому росту их доходов в будущем.

Как сообщил зампред регулятора Алексей Заботкин, всероссийское обследование финансов российских домохозяйств за 2023-2024 годы показало реальных доходов за прошедшие два года в большинстве домохозяйств. В пятой части хозяйств реальные доходы за два года увеличились более чем в 1,5 раза, указал ЦБ РФ.

"Это может быть фактором риска, так как респонденты могут необоснованно экстраполировать оценки того улучшения текущего материального положения, которое они видят, и на будущие периоды. В результате они могут ошибаться, принимая решения о расходах, сбережениях и кредитах", - указал Заботкин.

Отмечается, что у многих домашних хозяйств улучшение финансового положения носит устойчивый характер, сообщает "РИА Новости".

Рост реальных располагаемых доходов россиян составил в 2024 году 8,5%. Об этом ранее заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.