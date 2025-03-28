Путин поручил проработать вопрос строительства новых верфей

Глава государства Владимир Путин поручил кабмину РФ проработать вопрос строительства новых верфей в стране.

По его словам, необходимо поддерживать собственное судостроение, но возможна покупка судов и за рубежом. Заявление прозвучало во время Международного арктического форума. Президент отметил необходимость поддержать отечественное судостроительные и судоремонтные предприятия, которые расширяют производство и выстраивают международные производственные цепочки.

По его словам, РФ нужен свой торговый флот в Арктике, включая грузовые и аварийно-спасательные суда, которые обеспечат перевозки как по северным морям, так и по внутренним водным путям арктических регионов. Только отечественных судостроительных мощностей для этих целей сейчас недостаточно.

Путин указал на необходимость создать условия для роста российских операторов, которые займутся перевозкой контейнеров, угля, сыпучих и других грузов через Арктику. По словам Путина, Россия открыта для создания совместных предприятий.

Он также отметил, что количество военнослужащих России в Арктике будет расти, так как страна усиливает военные компоненты в этом региона. Потому программа реновации должна действовать минимум до 2030 года и ежегодно финансироваться из федерального бюджета в сумме не менее 10 млрд рублей.