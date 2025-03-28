Путин разрешил спуск на воду АПЛ "Пермь" — первого штатного носителя "Цирконов"

Глава государства Владимир Путин разрешил спуск на воду нового атомного подводного крейсера "Пермь".

Он станет первым штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты "Циркон". "Разрешаю", — сказал президент по видеосвязи в ходе церемонии. Путин находится в Мурманске с рабочей поездкой.

"Пермь" — российская многоцелевая атомная подводная лодка четвертого поколения. Это шестой по счету корабль семейства "Ясень" проектов 885/885М, строительство которых ведет ПО "Севмаш", сообщает РИА "Новости".

Ранее многоцелевой фрегат Северного флота "Адмирал Головко" - носитель гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон" – вышел в свой первый дальний поход.