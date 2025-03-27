Захарова назвала позорной предвзятость гендиректора ЮНЕСКО, игнорирующую охоту на российских журналистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пристыдила гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле, которая, по ее словам, игнорирует факт убийства российских журналистов силами ВСУ. Она заявила, что Азуле подыгрывает киевскому режиму, что является позорным.

"Вопиющим свидетельством предвзятости Одри Азуле стал ее Доклад по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за 2022-2023 годы, где ни слова не сказано о гибели от рук киевского режима в этот период отечественных журналистов и сотрудников СМИ. Этот фейковый доклад тогда вызвал настоящую волну народного гнева по всему миру. Этим были вызваны массовые обращения на имя Азуле со стороны профессионального сообщества и СМИ – не только российских, но и зарубежных", - заявила Захарова во время брифинга.

Она напомнила, что были затребованы соответствующие разъяснения, чтобы понять методологию сбора сведения о случаях убийств журналистов. Однако, вместо внятного ответа, Россия получила размытые объяснения, из которых следовало, что такая "методология" не согласовывалась со странами-членами, а была утверждена Секретариатом келейно.

"Фактически такое положение дел подрывает межправительственный характер ЮНЕСКО как спецучреждения системы ООН. Причем западные государства такой подход устраивает, ведь НПО, передающие информацию Азуле, обслуживают интересы в первую очередь этой узкой группы стран. Нынешняя гендиректор де-факто подыгрывает киевским властям и их западным покровителям. Ее ангажированность стала ее позором. Вместе с единомышленниками намерены добиваться выполнения гендиректором своего мандата, бороться с самоуправством Секретариата", - заявила Захарова.

Она также добавила, что существует надежда на изменение такого рода подходов к работе по этому направлению, поскольку уже в ноябре этого года пройдут выборы нового Гендиректора.

Сотрудники российских СМИ подверглись атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) 24 марта. Для этого использовались американские ракеты HIMARS. Погибли оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, а также военный корреспондент газеты "Известия" Александр Федорчак.

В минувшую среду - 26 марта в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Это случилось на границе с Украиной, где съемочная группа подорвалась на вражеской мине. Находившийся с Анной оператор Дмитрий Волков ранен.

Тогда же Захарова заявила, что Киевский режим объявил охоту на российских журналистов.