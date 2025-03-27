"Их количество будет расти". Путин попросил продлить программу реновации в Арктике для российских военных

Президент России Владимир Путин во время Международного арктического форума "Арктика - территория диалога" обратился с просьбой продлить программу реновации для российских военнослужащих.

"Отдельно прошу правительство продлить программу реновации военных городков, закрытых административно-территориальных образований в Арктике, где живут наши солдаты и офицеры, их семьи", - сказал Путин.

Он отметил, что количество военнослужащих России в Арктике будет расти, так как страна усиливает военные компоненты в этом региона. Потому программа реновации должна действовать минимум до 2030 года и ежегодно финансироваться из федерального бюджета в сумме не менее 10 млрд рублей.