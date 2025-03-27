Медведев призвал лишать гражданства мигрантов, получивших его незаконным путем

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что мигранты также должны нести ответственность за нарушение закона в сфере миграционного законодательства. Это значит, что они также будут отвечать перед законом, если обманом заполучат гражданство - наравне с недобросовестными сотрудниками миграционных органов и должностными лицами.

"Следует аннулировать те разрешения, те документы разрешительные, которые выдавались, а также применять в отношении таких иностранцев режим высылки, ну в целом, возможно, с лишением их гражданства, если оно получено с нарушениями закона", - отметил Медведев во время заседания межведомственной комиссии СБ РФ.

Он также озвучил данные прокурорских проверок, согласно которым в 2024 году зафиксировано около 30 тыс. нарушений в сфере исполнения миграционного законодательства. По словам Медведева, предотвращение преступности в этой сфере является одно из основных задач.

"Здесь важно исключить саму возможность злоупотреблений на всех этапах - при регистрации иностранцев, при выдаче разрешений на работу и проживание, при проведении экзаменов на знание русского и истории и в целом ряде других ситуаций", - добавил он.