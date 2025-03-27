Более 1,5 тысяч правоохранителей будут обеспечивать безопасность астраханцев во время празднования Дня Победы

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провёл заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка. Главным вопросом повестки стало обеспечение безопасности граждан во время празднования 80-летия Великой Победы.

Торжественные мероприятия, приуроченные к 9 мая, пройдут в каждом муниципалитете региона. По предварительным подсчетам, их посетят более 30 тысяч человек. Как доложил начальник управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Астраханской области Александр Родионов, во время праздника будут задействованы почти 1500 сотрудников, в том числе полицейские, росгвардейцы, казаки и добровольцы.

«Главная задача – обеспечить безопасность для астраханцев и гостей региона. Все органы власти и правоохранительные структуры должны круглосуточно находиться в тесном взаимодействии», - отметил Игорь Бабушкин.

Он подчеркнул, что каждое мероприятие должно быть согласовано с силовыми структурами и проводиться в соответствии с их требованиями и рекомендациями.