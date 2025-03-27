В Париже прокуратура настаивает на условном сроке для Депардье

Прокуратура Парижа запросила условный срок в 18 месяцев для 76-летнего актера Жерара Депардье, пишут французские СМИ.

Такая мера наказания должна быть избрана при условии, что обвиняемый будет соблюдать испытательный срок в течение трех лет. Обвинение также потребовало оштрафовать актера на 20 тыс. евро.

В апреле сообщалось, что Депардье был взят под стражу, но сразу же освобожден. В суд на него подали две женщины - декоратор фильма "Зеленые ставни" Жана Беккера и ассистент режиссера, которые обвинили актера в приставаниях на съемках кинокартины в 2021 году.

Сам Депардье вину не признает. Его адвокат же заявляет, что женщины оклеветали его подзащитного с целью получить компенсацию от 6 до 30 тыс. евро.