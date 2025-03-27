Сразу 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ на Украину, вернут в Россию

Уже в эту пятницу - 28 марта в Россию должны вернуть 25 жителей Курской области, которых украинские военные силы вывезли на Украину. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Завтра мы надеемся забрать жителей Курской области, вывезенных украинскими военными в Сумы", - передает слова омбудсмена "Интерфакс".

Она добавила, что всего предстоит вернуть в Россию 72 человека, однако сделать сразу это не удастся - украинская сторона ссылается на отсутствие документов для пересечения границы оставшихся курян. На данный момент все документы уже собраны и отправлены украинской стороне.

"Мы поддерживаем связь с родственниками, у нас имеются обращения от всех 72 человек. Надеемся, что завтра ничего не сорвется, и люди вернутся на родину", - сказала Москалькова.