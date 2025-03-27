Дума Астрахани решила: Все астраханцы–ветераны Великой Отечественной войны получат статус почетных жителей города

Сегодня состоялось пленарное заседание Городской Думы Астрахани. Самым значимым вопросом повестки дня которого стал вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Астрахани» участникам Великой Отечественной войны. Депутаты единогласно проголосовали за присвоение звания «Почетный гражданин города Астрахани» 17 ветеранам, проживающим в городе.

Напомним, что по поручению Президента России Владимира Путина к празднованию 80-летия Победы все ветераны Великой Отечественной войны должны получить статус почетного жителя своего населенного пункта.

Кроме того, депутаты заслушали отчет начальника УМВД России по городу Астрахани Эдуарда Еремеева о деятельности УМВД России по городу Астрахани за 2024 год, задали интересующие их вопросы и получили подробные ответы.

Также парламентарии согласовали вопросы по муниципальным программам, предварительно рассмотренные на профильных комитетах Городской Думы.

В заключение заседания депутатский корпус принял решение о проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования «Городской округ город Астрахань», а также создал комиссию для их организации.