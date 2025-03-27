27 Марта 2025
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Политика Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Георгий Филимонов поручил процедуру принятия о включении населенных пунктов Вологодского округа в состав городского округа Вологды приостановить

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов поручил приостановить процедуру принятия решения по включению населенных пунктов Вологодского округа в состав городского округа Вологды. Об этом стало известно сегодня в ходе оперативном совещания главы региона с членами областного Правительства.

«Ко мне поступает достаточно много вопросов от наших жителей, которые выражают озабоченность инициативой по включению части населенных пунктов, которые находятся на территории и в пределах Вологодского муниципального округа, в границы городского округа города Вологды. Изучив эти обращения, я поручил поставить на стоп эту тему. Нужно сначала разобраться в целесообразности инициативы и уже после этого принимать решение», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: официальный портал правительства Вологодской области / vologda-oblast.ru

В частности, рассматривалась возможность присоединить к городскому округу сельские поселения Семенковское и Спасское, в состав которых после изменения их границ будет входить 40 населённых пунктов. Предполагалось, что при вхождении в состав городского округа все населённые пункты сохранят свой статус, однако управляться будут не Администрацией Вологодского муниципального округа, а Администрацией городского округа город Вологда.

«Предупреждаю, что принятие таких важных решений без согласования с внутриполитическим блоком недопустимо. Необходимо поэтапно организовать работу и выходить к жителям с четко сформулированным посылом. Давайте спокойно изучим, обсудим тему и зряче подойдем к этому решению», – добавил Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Губернатор поручил Администрации города Вологды проанализировать ситуацию и составить предметный перечень преимуществ объединения территорий с учетом всех аспектов: от предоставления коммунальных и транспортных услуг до льготных послаблений.

Особое внимание Губернатор области обратил на необходимость проинформировать жителей сельских территорий об изменении прописки и преференциях, которые могут быть предоставлены при регистрации граждан на территории городского округа.

Теги: георгий филимонов, городской окгур вологды, населенные пункты


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