В Перми задержали мужчину с порохом и наркотиками

40-летний житель Перми был задержан сотрудниками правоохранительных органов в результате оперативно-розыскного мероприятия. При личном досмотре в его рюкзаке был обнаружен порох, а в кармане куртки - психотропное вещество, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Позднее во время обыска в его квартире нашли наркотики, три пистолета, сигнальный револьвер, патроны и взрывчатку. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, психотропных веществ), ст. 222 и ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение и хранение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ).

Его приговорили к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 40 тыс. руб.

Постановление о возбуждении исполнительного производства направлено осужденному по месту отбывания наказания. Должник был предупрежден, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок, судебный пристав применит меры принудительного взыскания. Во избежание дополнительных санкций и ареста имущества, мужчина с помощью родственников погасил задолженность. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.