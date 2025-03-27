В Екатеринбурге столкнувшиеся автомобили сбили пешеходов

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобилей и пешеходов.

Как сообщили Накануне.RU в Госавтоинспекции Свердловской области, авария случилась сегодня в районе дома №9 на улице Техническая. По предварительным данным, там произошло столкновение двух автомобилей с последующим наездом на пешеходов.

Сейчас автоинспекторы работают на месте инцидента. Точное количество участников и пострадавших в данный момент устанавливается.

Подробности в ведомстве пока не сообщают. Уже появились первые кадры с места происшествия.