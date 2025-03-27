Мэр Тюмени решил сделать субботник формой любви к городу

Глава Тюмени Максим Афанасьев решил переосмыслить субботники. Идею он выразил, выступая сегодня перед депутатами после 15-го заседания гордумы.

"Наступает апрель, скоро будут майские праздники. Субботники проводят. Однако сам формат субботника в обществе себя изжил. Люди как рассуждают? Я плачу налоги, вы должны всё сами убирать. Я посмотрел, есть опыт проведения месячника чистоты. Начиная с 1 апреля, до 1 мая формируется сценарий мероприятия, предполагающий проведение праздника", - сказал Афанасьев.

Выбирается площадка, где можно расположить музыкантов, полевую кухню. Это поможет менять ментальность жителей, считает мэр. Новый формат покажет, что все любят свой город, и станет понятно, что чисто там, где не мусорят.

"Месячник чистоты - проявление уважения к родному городу, пассивное участие. Надо максимально переориентировать вовлечённость предприятий. Если вы, депутаты, поддержите, я бы хотел попросить дать предложения по территориям, где такие месячники надо провести в первую очередь", - сказал Максим Афанасьев.