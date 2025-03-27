Владимир Мазур приветствовал участников стартовавшего в Томске форума кибербезопасности

Сегодня, 27 марта, в Томске стартовал IV ежегодный форум по кибербезопасности CyberV.

Губернатор Владимир Мазур обратился к участникам форума, пожелал эффективной работы. Глава Томской области отметил актуальность такой дискуссионной площадки, которая предоставляет возможности консолидировать экспертное сообщество, бизнес и госструктуры

«Решение вопросов кибербезопасности должно быть, прежде всего, направлено на защиту интересов наших граждан. В условиях проведения специальной военной операции резко вырос интерес хакерских группировок и иностранных технических разведок к информационным ресурсам России. Наблюдаются попытки дестабилизировать работу информационных систем нашей страны и подорвать доверие граждан к информационным системам государственного управления. Томская область, да и другие субъекты РФ – не исключение. Периодически вражескими хакерскими группировками совершаются попытки блокировать работу государственных информационных систем. И мы вынуждены принимать дополнительные меры», - сказал Владимир Мазур.

В 2025 году на площадке Томского форума традиционно широко представлены ведущие российские технологические компании. В фокусе мероприятий форума вопросы цифрового и технологического суверенитета, импортозамещение в сфере IT.

Отметим, что в повестке обсуждения не только технические вопросы, но и проблематика обеспечения информационной безопасности детей и подростков.

«Наряду с появлением новых технологий возникают и новые угрозы. Поэтому я прошу экспертное сообщество обратить внимание на вопросы безопасности применения искусственного интеллекта, больших данных и облачных вычислений. Аудитория участников форума располагает к такому обсуждению и включает специалистов, работающих в различных отраслях экономики, представителей регуляторов, науку, образование, бизнес», — отметил Владимир Мазур.

От лица губернатора его первый заместитель Андрей Дунаев вручил награды и дипломы лауреатам II премии в области информационной безопасности «Бриллиантовый ключ» за вклад в подготовку кадров и достижения в сфере информационной безопасности ректору Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники Виктору Рулевскому, ректору Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования Ольге Нерадовской, заместителю начальника департамента здравоохранения Томской области по цифровой трансформации Ирине Балабановой, председателю комитета развития информационного общества администрации ЗАТО Северск Андрею Олейникову, директору Mask Safe Никите Михайлову.

Программа форума насыщенная, одной из изюминок станут кибер-соревнования для студентов.