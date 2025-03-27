Туристы неоднократно жаловались на состояние батискафа "Синдбад", который затонул в Египте

Российские туристы в прошлом году неоднократно жаловались на состояние батискафа "Синдбад", который затонул у побережья Хургады, пишет Mash.

Отдыхающие рассказывали, что судно было обшарпано, система вентиляции практически не работала, дышать было нечем.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф. Субмарина перевернулась, произошла разгерметизация салона.

Всего на лодке находилось 45 туристов из России. Baza пишет, что шесть человек погибли, среди них есть ребенок, 13 попали в больницу. Еще двоих человек ищут — они пропали без вести.