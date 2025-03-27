В Челябинской области в квартире взорвался газ, есть жертвы. Поврежден дом

В Челябинской области произошел взрыв в квартире. Повреждены перекрытия, есть жертвы.

Как сообщили в МЧС, погиб один человек, женщина, еще трое пострадали. Они госпитализированы.

Взрыв произошел в поселке Красногорский Еманжелинского муниципального района, в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда.

Дополнительная информация уточняется.

На месте от МЧС России 19 человек и 5 единиц техники