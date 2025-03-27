Суд отправил под арест основателя "Русагро"

Мещанский суд Москвы арестовал до 25 мая основателя "Русагро" Вадима Мошковича. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

На аресте настаивал следователь, который заявил, что бизнесмен имеет паспорт Израиля и частный самолет, а также проживающих за границей детей, поэтому может скрыться. Защита Мошковича просила отпустить его под залог в миллиард рублей.

Основатель "Русагро" виновным себя не признает. Он заявил, что него нет самолета и он не собирается скрываться. Кроме того, он добавил, что находится под санкциями и при желании не сможет покинуть Россию.

Ранее сообщалось, что бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Вместе с ним по делу задержан и экс-гендиректор "Русагро" Максим Басов. В офисах агрохолдинга в четырех регионах России прошли обыски.