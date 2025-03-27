Североуральские медики спасли 1,5-годовалого ребенка, задыхающегося от шайбы в горле

Специалисты Североуральской центральной городской больницы спасли полуторагодовалого ребенка от удушения. У мальчика в гортани застряла крупная пластиковая шайба от мебельной фурнитуры, из-за которой тот стал задыхаться.

Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, стоило матери отвлечься, ее играющий рядом в машинки сын засунул в рот деталь. Родители сразу же вызвали "скорую", однако бригада не смогла извлечь инородный предмет на месте и экстренно доставила маленького пациента в реанимационное отделение Североуральской центральной городской больницы. На тот момент мальчик почти не дышал.

"Ребенок поступил в крайне тяжёлом, нестабильном состоянии: на 90% перекрыта гортань за корнем языка, начался отек слизистой. Счет шел на минуты", - рассказали в минздраве.

Мальчика пришлось погрузить в медикаментозный сон. В это время специалисты наладили вспомогательную вентиляцию легких и ввели необходимые препараты для стабилизации состояния. Тогда к работе с пациентом приступила уже бригада хирургов, которая в ходе операции извлекла шайбу. Та оказалась с резьбой и уже успела обрасти слизистыми массами.

Вскоре мальчик уже смог дышать самостоятельно, сейчас с ним все хорошо.