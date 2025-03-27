Глава ВЦИОМ: Россияне очень обижены на иностранные компании за их уход

ВЦИОМ делал замер общественного мнения на тему возвращения иностранных компаний в РФ. Выяснилось, что россияне очень обижены на зарубежные бренды за их уход, сообщил генеральный директор организации Валерий Федоров.

"Я уверен, что многие вернувшиеся не досчитаются денежек, которые они хотят заработать на наших потребителях, ровно потому что друг познается в беде", - заявил Федоров.

"И вот мы в этой беде точно поняли, кто нам недруг, а эти недруги теперь опять на нас хотят заработать", - цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что в Россию смогут вернуться только те иностранные компании, которые не выделяли деньги Вооруженным силам Украины. По его словам, сначала нужно установить общие критерии для всех, а затем уже решать индивидуально.