Основатель "Русагро" просит отпустить его под залог в миллиард рублей

Следователь заявил, что основатель "Русагро" Вадим Мошкович имеет паспорт Израиля и частный самолет.

"У Мошковича есть самолет Bombardier, на котором он может в любую минут покинуть Россию и скрыться у родственников за границей. Он также имеет помимо российского израильское гражданство", - передает РИА Новости слова следователя.

Как выяснилось, у Мошковича есть недвижимость за границей, дочь живет во Франции, а у сына - гражданство Кипра.

Следствие просит суд отправить Мошковича в СИЗО, чтобы бизнесмен не скрылся.

Основатель "Русагро" виновным себя не признает. Он заявил, что него нет самолета и он не собирается скрываться. Мошкович просит отпустить его под залог в миллиард рублей.

Напомним, бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Вместе с ним по делу задержан и экс-гендиректор «Русагро» Максим Басов. В офисах агрохолдинга в четырех регионах России прошли обыски.

Одна из причин задержания — подозрение в захвате активов крупного масложирового холдинга "Солнечные продукты" на сумму более 1 миллиарда рублей, пишет Mash.

Мошкович в 2004 году основал компанию "Русагро". С мая 2006 по декабрь 2014 был сенатором в Совфеде от Белгородской области. В 2020 году журнал Forbes оценил его состояние в $1,7 млрд, в 2023 году — в $2,3 млрд.